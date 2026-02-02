У січні в держбюджет надійшло на 8,2% менше податків, аніж було заплановано
Фото пресслужби НБУ

У січні держбюджет недоотримав 8,2% податків і зборів, які контролює Державна податкова служба. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За словами Карнаух, до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8% плану) податків і зборів, які контролює ДПС.

"У січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ – 24,3 млрд грн. Торік щомісячне відшкодування становило в середньому 15 млрд грн. Загалом сплата ПДВ становила 58,9 млрд грн", – повідомила вона.

Також у січні було сплачено: 

  • податку на доходи фізичних осіб – 29,2 млрд грн;
  • податку на прибуток підприємств – 3,3 млрд грн;
  • акцизного податку (з вироблених і ввезених товарів) – 7,3 млрд грн;
  • рентних платежів – 4,1 млрд грн;
  • інші надходження становили 0,9 млрд грн.

"На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків. Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей", – написала вона.

