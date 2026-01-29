НБУ знизив прогноз зростання ВВП через російські обстріли енергетики

Ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність, зазначив Андрій Пишний

Нацбанк України знизив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,8% через російські атаки на українську енергетику. Про це на брифінгу розповів голова НБУ Андрій Пишний.

"За оцінками НБУ, наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв та нарощуванню бюджетних видатків. Водночас, через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії, НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2026 році – до 1,8%", – сказав Пишний.

За його словами, нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури і оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки.

"Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність. [...] Поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, подальша відбудова інфраструктури, а також збільшення приватних інвестицій сприятимуть пришвидшенню економічного зростання 3-4% у 2027-2028 роках", – розповів він.

За оцінкою НБУ, у IV кварталі 2025 року дефіцит електроенергії зріс приблизно до 7%.

"Також ми переглянули наші прогнози щодо енергодефіциту на 2026 рік. Водночас ми розуміємо, що в цьому питанні є високий рівень невизначеності. [...] Ми відкоригували обсяги енергодефіциту на [2026] рік у бік зростання – приблизно до 6%", – сказав Пишний.

Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський уточнив, що у макропрогнозі НБУ підвищив прогноз енергодефіциту з 3% до 6% у 2026 році.

"Це напряму матиме знижувальний ефект на економічне зростання цього року. Ефект від цього енергодефіциту ми оцінюємо у 0,4 відсоткових пункти. Тобто без енергодефіцитів прогноз ВВП був би не 1,8%, а 2,2%", – додав він.

НБУ знизив облікову ставку: з 30 січня вона становитиме 15,5%. Окрім цього, регулятор очікує, що міжнародні резерви України на кінець 2026 року становитимуть $65 млрд, і до кінця 2028 році зростуть до $71 млрд.