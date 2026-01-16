ВВП України зріс на 2,2% за 2025 рік – Мінекономіки

Фото: Depositphotos

Міністерство економіки оприлюднило попередні дані про реальний ВВП за 2025 рік – показник виріс на 2,2%. Це сталося в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру та складної логістики, проте державні програми підтримки бізнесу та бюджетні інвестиції допомогли утримати позитивну динаміку, повідомляє Мінекономіки.

Минулий рік став черговим випробуванням для української економіки. Країна працювала під тиском ракетних атак по об'єктах електрогенерації, а вперше за весь період повномасштабної війни РФ вдарила по інфраструктурі видобутку газу.

Серед драйверів зростання – державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", в межах якої підприємці отримали 93,7 мільярда гривень нових кредитів. Попереднього року сума становила 93,1 мільярда.

Зарплати українців істотно зросли. За розрахунками work.ua, середня номінальна зарплата за вакансіями на початок січня 2026 року досягла 27 530 гривень – на 30,8% більше, ніж рік тому. Середня зарплата за резюме піднялася ще вище – до 30 216 гривень, що на 39,9% перевищує минулорічний показник.

Капітальні видатки зведеного бюджету станом на початок грудня зросли на 17,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Програма єОселя забезпечила пільговими іпотечними кредитами на суму понад 14,8 мільярда гривень, підтримуючи будівельну галузь.

Сільське господарство зіткнулося з труднощами. Урожай олійних культур скоротився: сої – на 26,9%, соняшнику – на 15,8%, ріпаку – на 7,6%. Цукрового буряку зібрали на 13,9% менше. Утім, зернових вдалося намолотити на 3% більше.

На уповільнення темпів зростання також вплинули масовані ракетні атаки РФ по об’єктах електрогенерації та логістичні складнощі, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема з боку сільського господарства.

"У 2025 році серед ключових видів економічної діяльності зростання підтримали внутрішня торгівля, будівництво – завдяки проєктам відновлення, а також переробна промисловість – зокрема виробництво оборонної продукції та металургія. Важливу роль відіграли державні програми підтримки бізнесу та бюджетні інвестиції у відновлення критичної інфраструктури", – прокоментував ситуацію міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.