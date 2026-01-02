Свириденко: політика "Зроблено в Україні" забезпечила майже відсоток зростання ВВП

Програми підтримки вітчизняного виробника збережено на 2026 рік з бюджетом 37 млрд грн

Фото: congress.gov.ua

Державні програми розвитку українських виробників, об'єднані під умовною назвою "Зроблено в Україні", у 2025 році забезпечили 0,95 відсоткового пункту зростання ВВП, повідомила в п'ятницю прем'єр-міністерка Юлія Свириденко з посиланням на оцінку Міністерство економіки.

Торік міністерство оцінювало внесок політики "Зроблено в Україні" в економічне зростання 2024 року в 0,6 в.п.

"Локалізація, гранти для переробних підприємств, часткова компенсація вартості української техніки та обладнання, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, експортні інструменти та інше – ці рішення працюють. У 2025 році 72 000 українських підприємств скористалися державною підтримкою", – йдеться в заяві Свириденко.

Однією з найбільш потрібних програм стало доступне кредитування 5-7-9%, в межах якого бізнес залучив майже 29 000 кредитів на загальну суму 88 млрд грн.

В індустріальних парках на кінець року збудовано або будується 37 заводів. Були розпочаті проєкти зі значними інвестиціями на 154 млн євро, зокрема запуск агропереробного підприємства на Черкащині та рекреаційний проєкт на Закарпатті.

Завдяки програмі часткової компенсації фермери придбали 8460 одиниць української сільськогосподарської техніки та обладнання на 5,7 млрд грн, а громади закупили 695 шкільних автобусів українського виробництва на 2,7 млрд грн.

Близько 10 000 українців стали підприємцями, отримавши мікрогранти "Власна справа".

У 2026 році уряд продовжить реалізацію політики "Зроблено в Україні" з бюджетом близько 37 млрд грн.

Усі ключові програми збережено, додатково держава запускає страхування від воєнних ризиків, розширюється програма "Власна справа" і вперше передбачаються кошти на просування експорту через національні стенди на міжнародних виставках.