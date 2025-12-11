Зростання економіки України прискорилося до 5,3% у листопаді, попри обстріли енергетики

Фото: Дмитро Кисилевський / Facebook

У листопаді 2025 року зростання реального ВВП України прискорилося до 5,3% проти 2,3% у жовтні. Про це повідомило Міністерство економіки.

Основними драйверами прискорення стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість.

"Українська економіка продовжує зростати, незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками по критичній інфраструктурі, бізнес надалі адаптується до складних умов. І при цьому Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж РФ", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Економічне зростання підтримують програми розвитку бізнесу та міжнародна допомога, що стимулюють внутрішнє виробництво. Важливим чинником також стало бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла та закупівель для оборонної промисловості.

Крім того, стверджують у міністерстві, тривають структурні зміни у виробництві: зростає частка галузей із високою доданою вартістю. Так, частка машинобудування збільшилася до 9% проти 5,7% у 2021 році.

Збільшується завантаженість потужностей у фармацевтиці, меблевій, деревообробній, харчовій та текстильній промисловості.