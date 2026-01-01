Болгарія з 1 січня перейшла на євро: єврозона збільшилась до 21 країни

Прапор Болгарії на вежі ЄЦБ (Фото: Європейський центральний банк)

Болгарія з 1 січня перейшла на євро, ставши 21-м членом єврозони через три роки після вступу до неї Хорватії. Про це повідомляється на сайті Європейського центрального банку.

"Це історична віха для країни та важлива можливість для людей і бізнесу в усій єврозоні. Перехід сприятиме більшій економічній стабільності, полегшенню розрахунків і глибшій інтеграції по всій Європі. Для Болгарії запровадження євро означає створення міцнішого підґрунтя для довгострокового зростання та стійкості", – йдеться в заяві президентки ЄЦБ Крістін Лагард.

Протягом одного місяця в Болгарії буде діяти подвійний обіг, під час якого лев та євро будуть одночасно законним платіжним засобом, але вже з 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро.

Обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.

"Цей ключовий момент є результатом багаторічної наполегливої праці та відданості. Це означає простіші платежі, зручніші подорожі та нові можливості для болгарського бізнесу. Вітання, Болгаріє! Ви можете пишатися своїм досягненням", – прокоментувала перехід Болгарії на євро президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.