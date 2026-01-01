Болгарія з 1 січня перейшла на євро: єврозона збільшилась до 21 країни
Болгарія з 1 січня перейшла на євро, ставши 21-м членом єврозони через три роки після вступу до неї Хорватії. Про це повідомляється на сайті Європейського центрального банку.
"Це історична віха для країни та важлива можливість для людей і бізнесу в усій єврозоні. Перехід сприятиме більшій економічній стабільності, полегшенню розрахунків і глибшій інтеграції по всій Європі. Для Болгарії запровадження євро означає створення міцнішого підґрунтя для довгострокового зростання та стійкості", – йдеться в заяві президентки ЄЦБ Крістін Лагард.
Протягом одного місяця в Болгарії буде діяти подвійний обіг, під час якого лев та євро будуть одночасно законним платіжним засобом, але вже з 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро.
Обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.
"Цей ключовий момент є результатом багаторічної наполегливої праці та відданості. Це означає простіші платежі, зручніші подорожі та нові можливості для болгарського бізнесу. Вітання, Болгаріє! Ви можете пишатися своїм досягненням", – прокоментувала перехід Болгарії на євро президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- 1 січня 2002 року 12 країн Європи запровадили єдину валюту – євро. З того часу до них приєдналися ще вісім країн: Словенія (2007 року), Кіпр і Мальта (2008), Словаччина (2009), Естонія (2011), Латвія (2014), Литва (2015) і Хорватія (2023).
- Ще шість країн використовують євро за двосторонньою домовленістю (Андорра, Ватикан, Монако, Сан Маріно) або в односторонньому порядку (Косово, Чорногорія).
- НБУ припускає, що Україна після вступу до Євросоюзу ще довго зберігатиме власну національну валюту.
Коментарі (0)