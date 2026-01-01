Болгария с 1 января перешла на евро: еврозона увеличилась до 21 страны
Болгария с 1 января перешла на евро, став 21-м членом еврозоны через три года после вступления в нее Хорватии. Об этом сообщается на сайте Европейского центрального банка.
"Это историческая веха для страны и важная возможность для людей и бизнеса во всей еврозоне. Переход будет способствовать большей экономической стабильности, облегчению расчетов и более глубокой интеграции по всей Европе. Для Болгарии введение евро означает создание более прочной основы для долгосрочного роста и устойчивости", – говорится в заявлении президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В течение одного месяца в Болгарии будет действовать двойной оборот, во время которого лев и евро будут одновременно законным платежным средством, но уже с 1 февраля 2026 года в стране можно будет рассчитываться только в евро.
Обменный курс составит 1,95583 лева за 1 евро.
"Этот ключевой момент является результатом многолетнего упорного труда и преданности. Это означает более простые платежи, более удобные путешествия и новые возможности для болгарского бизнеса. Поздравления, Болгария! Вы можете гордиться своим достижением", – прокомментировала переход Болгарии на евро президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- 1 января 2002 года 12 стран Европы ввели единую валюту – евро. С тех пор к ним присоединились еще восемь стран: Словения (2007 года), Кипр и Мальта (2008), Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и Хорватия (2023).
- Еще шесть стран используют евро по двусторонней договоренности (Андорра, Ватикан, Монако, Сан Марино) или в одностороннем порядке (Косово, Черногория).
- НБУ предполагает, что Украина после вступления в Евросоюз еще долго будет сохранять собственную национальную валюту.
Комментарии (0)