Болгария с 1 января перешла на евро: еврозона увеличилась до 21 страны

Флаг Болгарии на башне ЕЦБ (Фото: Европейский центральный банк)

Болгария с 1 января перешла на евро, став 21-м членом еврозоны через три года после вступления в нее Хорватии. Об этом сообщается на сайте Европейского центрального банка.

"Это историческая веха для страны и важная возможность для людей и бизнеса во всей еврозоне. Переход будет способствовать большей экономической стабильности, облегчению расчетов и более глубокой интеграции по всей Европе. Для Болгарии введение евро означает создание более прочной основы для долгосрочного роста и устойчивости", – говорится в заявлении президента ЕЦБ Кристин Лагард.

В течение одного месяца в Болгарии будет действовать двойной оборот, во время которого лев и евро будут одновременно законным платежным средством, но уже с 1 февраля 2026 года в стране можно будет рассчитываться только в евро.

Обменный курс составит 1,95583 лева за 1 евро.

"Этот ключевой момент является результатом многолетнего упорного труда и преданности. Это означает более простые платежи, более удобные путешествия и новые возможности для болгарского бизнеса. Поздравления, Болгария! Вы можете гордиться своим достижением", – прокомментировала переход Болгарии на евро президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.