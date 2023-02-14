НБУ о перспективе перехода с гривни на евро: Мы не готовы и не будем готовы еще долго

Заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук предполагает, что Украина после вступления в Евросоюз сохранит свою национальную валюту. Об этом он сказал в интервью Экономической правде, отвечая на вопрос о перспективе перехода с гривни на евро в рамках евроинтеграции.

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"Думаю, мы к этому еще не готовы и не будем готовы еще достаточно долго", – сказал Николайчук.

Он пояснил, что даже развитые страны Южной Европы, такие как Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере после перехода на евро.

"Если их сравнивать со странами, которые оставили собственные валюты, в частности с Чехией и Польшей, то выбор будет явно в пользу последних", – сказал он. У стран, не перешедших на евро, есть обязательство когда-то это сделать, но пока они не делают каких-либо конкретных шагов в этом направлении.

"Для нашей страны иметь собственную валюту, автономную монетарную политику – это скорее благо, чем недостаток. Хотя Бендукидзе после революции 2014 года придерживался мнения, что Украине свою монетарную политику лучше передать на аутсорсинг, зафиксировать обменный курс, а в идеале вообще перейти на евро. Но с тех пор у нас произошел значительный прогресс в институциональной способности центрального банка", – сказал Николайчук.

Он считает, что Украине не следует торопиться в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики.

С 1 января 2023 года количество стран Евросоюза, которые используют евро вместо национальных валют, увеличилось до 20 – к еврозоне присоединилась Хорватия.

Болгария намерена присоединиться к еврозоне в 2024 году, Румыния – в 2029 году.

В Польше большинство граждан не хотят, чтобы их страна переходила на евро.

Андрій Водяний

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