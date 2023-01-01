Хорватия с 1 января перешла на евро: еврозона увеличилась до 20 стран

Хорватия с 1 января перешла на евро, став 20-м членом еврозоны семь лет спустя после вступления в нее Литвы. Об этом сообщается на сайте Хорватского народного банка.

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Хорватия отказывается от своей национальной валюты, куны, которая продолжит обмениваться по курсу 7,5345 куна за 1 евро.

Куна останется платежным средством до 14 января, а до конца 2023 года ценники в Хорватии для удобства потребителей будут указывать в обеих валютах – как в евро, так и в кунах.

"Это большой успех для Хорватии. Евро, вторая по важности валюта в мире и прочная основа стабильности в эти неспокойные времена, становится нашей валютой", – заявил по этому поводу министр финансов Хорватии Марко Приморац. Он заверил, что вступление в еврозону принесет стране выгоду, которую ощутят как предприниматели, так и простые граждане.

"Мы будем устойчивее к кризисам и привлекательнее для инвестиций и бизнеса. Это откроет возможности, чтобы граждане Хорватии могли жить лучше", – сказал Борис Вуйчич, глава хорватского центробанка.

В начале 2022 года в ЕС отметили 20-летие существования евро как наличной валюты. 1 января 2002 года миллионы европейцев в 12 странах отказались от своих лир, франков, марок и драхм в пользу банкнот и монет евро.

С тех пор к ним присоединились еще восемь стран: Словения – в 2007 году, Кипр и Мальта – в 2008-м, Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и, наконец, Хорватия – в 2023 году.

Евро устраняет трансакционные расходы для членов еврозоны, преимущественно торгующих с другими членами еврозоны, единая валюта уменьшает уязвимость к курсовым рискам и облегчает обмен товарами и услугами.

Андрій Водяний

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