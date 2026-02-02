Комитет Рады не поддержал законопроект, который Минфин просит "хоть тушкой, хоть кусками"
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в понедельник не поддержал правительственный проект закона №14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), к которому подвязана финансовая помощь Украине. К нему, согласно принятому решению, планируют вернуться после доработки.
Присоединение к SEPA позволит осуществлять трансграничные платежи в евро значительно быстрее (от нескольких минут до одного дня) и дешевле. По оценкам, которые назывались на заседании комитета, украинский бизнес и граждане смогут экономить от 70 до 100 млн евро в год на комиссиях за переводы.
Принятие закона является условием для получения Украиной финансовой помощи от Всемирного банка и Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.
"Средства Policy Loan [от Всемирного банка] подвязаны под него, и их не будет. Мы несколько раз пытались избежать включения этого законопроекта – не получается", – сказал министр финансов Сергей Марченко.
"Хоть тушкой, хоть кусками, но нам надо, чтобы Верховная Рада этот законопроект приняла. Скажите, что нам нужно сделать – оттанцевать, побегать, попрыгать? Я готов что угодно сделать, но этот законопроект важен для страны. Мы можем тысячу раз обвинить друг друга – кто лучше или хуже, кто больший евроинтегратор или меньший, но этот законопроект важен. И рано или поздно мы к нему вернемся", – сказал он.
Несмотря на потенциальные выгоды и позицию министерства, законопроект вызвал острую критику со стороны части народных депутатов из-за потенциально "драконовских" норм.
"Это кардинальные, достаточно жесткие изменения – действительно, как в Евросоюзе, причем не в каждой стране они настолько радикально сделаны. Там есть много пожеланий Минфина по усилению финмона", – сказал первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (Голос).
Оппоненты законопроекта утверждают, что он значительно расширяет полномочия органов контроля и вводит чрезмерные требования к гражданам. В частности, речь идет о необходимости подтверждения места жительства, предоставления инвойсов и актов для обычных трансакций.
Документ предусматривает создание реестра банковских счетов и сейфов физических лиц под управлением Минфина, также предусмотрено существенное увеличение штрафов за нарушение правил финмониторинга.
Железняк предложил альтернативный законопроект. Его главное отличие – сначала провести перезагрузку Госфинмониторинга через прозрачные конкурсы, а все жесткие ограничения и штрафы вводить постепенно, вплоть до момента фактического вступления Украины в ЕС.
- SEPA (единая зона платежей в евро) объединяет 41 европейскую страну, в частности все государства ЕС, а также Великобританию, страны Европейского экономического пространства, Швейцарию, Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Система позволяет осуществлять переводы в европейской валюте между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях.
- Национальный банк начал переговоры о присоединении Украины к SEPA еще в июле 2022 года. Тогда Алексей Шабан в интервью LIGA.net рассказал, что НБУ планирует усовершенствовать украинскую платежную систему СЭП и перевести ее на новый международный стандарт.
- В июле 2025-го Европейская бизнес-ассоциация призвала внести изменения к законопроекту о присоединении Украины к SEPA "учитывая общественное беспокойство относительно открытие банковской информации". После назначения нового Кабинета министров законопроект №13233 был отозван из Верховной Рады, но в декабре его перерегистрировали под №14327.
