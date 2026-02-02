Комитет Рады не поддержал законопроект, который Минфин просит "хоть тушкой, хоть кусками"

Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в понедельник не поддержал правительственный проект закона №14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), к которому подвязана финансовая помощь Украине. К нему, согласно принятому решению, планируют вернуться после доработки.

Присоединение к SEPA позволит осуществлять трансграничные платежи в евро значительно быстрее (от нескольких минут до одного дня) и дешевле. По оценкам, которые назывались на заседании комитета, украинский бизнес и граждане смогут экономить от 70 до 100 млн евро в год на комиссиях за переводы.

Принятие закона является условием для получения Украиной финансовой помощи от Всемирного банка и Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

"Средства Policy Loan [от Всемирного банка] подвязаны под него, и их не будет. Мы несколько раз пытались избежать включения этого законопроекта – не получается", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Хоть тушкой, хоть кусками, но нам надо, чтобы Верховная Рада этот законопроект приняла. Скажите, что нам нужно сделать – оттанцевать, побегать, попрыгать? Я готов что угодно сделать, но этот законопроект важен для страны. Мы можем тысячу раз обвинить друг друга – кто лучше или хуже, кто больший евроинтегратор или меньший, но этот законопроект важен. И рано или поздно мы к нему вернемся", – сказал он.

Несмотря на потенциальные выгоды и позицию министерства, законопроект вызвал острую критику со стороны части народных депутатов из-за потенциально "драконовских" норм.

"Это кардинальные, достаточно жесткие изменения – действительно, как в Евросоюзе, причем не в каждой стране они настолько радикально сделаны. Там есть много пожеланий Минфина по усилению финмона", – сказал первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (Голос).

Оппоненты законопроекта утверждают, что он значительно расширяет полномочия органов контроля и вводит чрезмерные требования к гражданам. В частности, речь идет о необходимости подтверждения места жительства, предоставления инвойсов и актов для обычных трансакций.

Документ предусматривает создание реестра банковских счетов и сейфов физических лиц под управлением Минфина, также предусмотрено существенное увеличение штрафов за нарушение правил финмониторинга.

Железняк предложил альтернативный законопроект. Его главное отличие – сначала провести перезагрузку Госфинмониторинга через прозрачные конкурсы, а все жесткие ограничения и штрафы вводить постепенно, вплоть до момента фактического вступления Украины в ЕС.