Присоединение Украины к зоне европлатежей: бизнес просит доработать законопроект

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Европейская бизнес-ассоциация поддерживает принятый в первом чтении законопроект №13233 присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), но просит его доработать. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Отмечается, что ЕБА приветствует инициативу по гармонизации национального законодательства с европейским в сфере предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и обеспечения прозрачности финансовой системы. В то же время бизнес-сообщество отмечает необходимость доработки отдельных положений законопроекта для их практической реализации и соответствия стандартам ЕС.

"Учитывая общественное беспокойство относительно открытия банковской информации, Ассоциация подчеркивает важность достижения баланса между эффективным финансовым мониторингом и обеспечением прав, интересов и финансовой приватности граждан и бизнеса", – говорится в заявлении.

Ключевые предложения экспертов ассоциации к законопроекту:

→ определение "высшего руководства" субъектов финмониторинга (СПФМ). ЕБА предлагает не ограничиваться общим собранием, а оставить текущую редакцию закона №361-IX или же предоставить максимально приближенное к Директиве ЕС 2015/849 определение "высшего руководства", которое не ограничивается общим собранием;

→ упрощение верификации юрлиц-нерезидентов. Предлагается разрешить верификацию таких клиентов путем анализа данных из официальных реестров иностранных государств вместо обязательных легализованных копий или нотариальных заверений;

→ пересмотр пороговых сумм для финмониторинга. В законопроекте предусмотрено существенное увеличение штрафов для СПФМ, чтобы согласовать их с европейскими стандартами. Ассоциация предлагает вместе с повышением санкций пересмотреть и пороговые суммы финансовых операций, которые являются основанием для финмониторинга;

→ альтернативные подходы к идентификации бенефициаров-нерезидентов. Вместо нотариальных копий паспортов, ЕБА предлагает разрешить официальные выписки из реестров иностранных государств, содержащие данные о конечных бенефициарных владельцах (КБВ).