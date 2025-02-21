По убеждению министра финансов Сергея Марченко, в рамках евроинтеграции банковская тайна должна быть отменена. Это позволит налоговикам получить доступ ко всем счетам граждан и пополнит госбюджет.

Глава Нацбанка Андрей Пышный говорит о том, что европейские правила борьбы с уклонением от уплаты налогов не дают неограниченного доступа к банковской тайне. Он против внесудебного доступа к банковской тайне украинцев.

Сейчас в Украине защита банковской тайны определяется как ограниченная. Согласно законодательству, банки гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Информация может быть предоставлена исключительно самим клиентом, по решению суда или государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями.

LIGA.net попыталась разобраться – действительно ли защищена информация о банковских счетах граждан Евросоюза и сохранится ли банковская тайна украинцев, если наша страна все-таки войдет в ЕС.

Банковская тайна в странах ЕС

Банкир Елена Домуз (занимала руководящие должности в Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк и т.д., а сейчас работает в одном из розничных банков Болгарии) в комментарии LIGA.net отмечает, что как в Болгарии, так и в целом в Европейском союзе раскрытие персональных данных третьим лицам ограничивает Закон о защите данных.

Европейские банки не передают информацию о частных клиентах третьим лицам, кроме налоговых органов, Центра отчетности об отмывании денег и в суде. Последние, чтобы получить информацию, должны послать запрос в банк.