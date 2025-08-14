ВВП Украины в июле упал впервые с начала 2025 года – оценка ИЭИ

Сокращение реального ВВП в июле на 1% произошло после роста в июне на 1,5%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в июле 2025 года сократился на 1% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Сокращение реального ВВП в июле на 1% произошло после роста в июне на 1,5%.

Институт повысил оценку роста ВВП во втором квартале с 1,6% до 1,7%. В первом квартале, по данным Государственной службы статистики, он составлял 0,9%.

По мнению экспертов, основной причиной спада экономики в июле стало резкое снижение показателей в сельском хозяйстве. Реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) отрасли сократилась на 26% по сравнению с июлем 2024 года. Это отражает сокращение сбора урожая и уменьшение урожайности.

Добывающая промышленность уменьшила добавленную стоимость на 10% из-за потерь в угольной отрасли, хотя добыча газа выросла благодаря восстановлению, которое наблюдается также в добыче строительных материалов.

Положительно на экономику в июле повлиял рост реальной ВДС в перерабатывающей промышленности из-за более высокого спроса и оборонных заказов – до 1,4% с 1% в июне.

Темпы роста торговли остались близкими к июньскому уровню – 2,6% в июле.

Реальная ВДС в транспорте снизилась почти на 9% в июле из-за падения объемов железнодорожных перевозок и отсутствия транзита газа из России в ЕС.

ИЭИ прогнозирует рост экономики в 2025 году на 2% и на 2,8% в 2026 году.