Минэкономики закладывает в прогнозы резкое ускорение роста ВВП с 2026 года

Темпы роста ВВП Украины в среднесрочной перспективе вырастут с 2,7% в 2025 году до 6,2% в 2027 году

Фото: МГЗ / Facebook

Министерство экономики закладывает в прогнозы резкое ускорение экономического роста валового внутреннего продукта начиная с 2026 года. В бюджетной декларации на 2025-2027 годы, текст которой опубликовал нардеп Ярослав Железняк, в 2026 году ожидается рост ВВП на 7,5%.

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Таких темпов в Украине не было с середины нулевых лет, когда президентом еще был Виктор Ющенко. Рекордный показатель для Украины – рост на 11,8% в 2004 году.

"Дальнейшее экономическое развитие Украины в значительной степени зависит от развития ситуации с безопасностью, объемов международной финансовой помощи и динамики миграционных процессов", — говорится в декларации.

Динамика номинального и реального валового внутреннего продукта в 2025-2027 годах (Источник: Минэкономики)

В документе также заложены прогнозы других основных экономических показателей, например:

Курс гривни:

→ 2025: 45 грн/долл.

→ 2026: 46,5 грн/долл.

→ 2027: 46,4 грн/долл.

Дефицит бюджета:

→ 2025: 18,2%

→ 2026: 10,3%

→ 2027: 6,7%

Расходы на безопасность и оборону:

→ 2025: 2,2 трлн грн

→ 2026: 1,6 трлн грн

→ 2027: 1,5 трлн грн

Восстановление экономики Украины замедлилось весной 2024 после российских ударов по энергетике.

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