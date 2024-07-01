Мінекономіки закладає в прогнози різке прискорення зростання ВВП з 2026 року

Темпи зростання ВВП України в середньостроковій перспективі зростуть з 2,7% у 2025 році до 6,2% у 2027 році

Фото: МГЗ / Facebook

Міністерство економіки закладає в прогнози різке прискорення економічного зростання валового внутрішнього продукту, починаючи з 2026 року. В бюджетній декларації на 2025-2027 роки, текст якої опублікував нардеп Ярослав Железняк, у 2026 році очікується зростання ВВП на 7,5%.

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Таких темпів в Україні не було з середини нульових років, коли президентом ще був Віктор Ющенко. Рекордний показник для України – зростання на 11,8% у 2004 році.

"Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від розвитку безпекового середовища, обсягів міжнародної фінансової допомоги та динаміки міграційних процесів", – йдеться у декларації.

Динаміка номінального та реального валового внутрішнього продукту у 2025-2027 роках (Джерело: Мінекономіки)

У документі також закладені прогнози інших основних економічних показників, наприклад:

Курс гривні:

→ 2025: 45 грн/дол.

→ 2026: 46,5 грн/дол.

→ 2027: 46,4 грн/дол.

Дефіцит бюджету:

→ 2025: 18,2%

→ 2026: 10,3%

→ 2027: 6,7%

Видатки на безпеку та оборону:

→ 2025: 2,2 трлн грн

→ 2026: 1,6 трлн грн

→ 2027: 1,5 трлн грн

Відновлення економіки України сповільнилось весною 2024 року після російських ударів по енергетиці.

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