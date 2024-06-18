Fitch покращив прогноз зростання світового ВВП на 2024 рік. У 2025-му буде сповільнення

Ситуація в економіці єврозони та Китаю цього року буде кращої, ніж очікувалось

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch покращило прогноз зростання світової економіки у 2024 році до 2,6% з 2,4%, що очікувалися в березні. Про це повідомляється у свіжій доповіді Global Economic Outlook.

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Покращення прогнозу пов'язане з низкою причин: підвищенням впевненості у перспективах зростання європейської економіки, відновленням експортного сектору Китаю, посиленням імпульсу до зростання внутрішнього попиту на emerging markets (ринках, що розвиваються).

Економічне зростання у США сповільнюється, але слабко, вказали у Fitch. Агентство зберегло незмінним прогноз підвищення ВВП США цього року – на рівні 2,1%.

Прогноз зростання економіки єврозони на цей рік підвищено до 0,8% з 0,6%, Китаю – до 4,8% з 4,5%, emerging markets (без урахування Китаю) – до 3,7% з 3,2%.

"Очікуваний поворот до глобального пом'якшення грошово-кредитної політики почав набувати форми. Європейський центральний банк нещодавно знизив ставки, а Федеральна резервна система і Банк Англії, як очікується, зроблять це в третьому кварталі. Однак інфляція залишається напрочуд стійкою, і ми вважаємо, що зниження ставок у наступні 12-18 місяців буде плавнішим, ніж очікувалося раніше", – йдеться в огляді.

Fitch прогнозує уповільнення темпів зростання світової економіки у 2025 році до 2,4%, очікуючи, що зростання як у США, так і в єврозоні становитиме 1,5%. Темпи підвищення ВВП Китаю наступного року уповільняться до 4,5%, прогнозує агентство.