ВВП України в липні впав уперше з початку 2025 року – оцінка ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в липні 2025 року скоротився на 1%, порівнюючи з липнем минулого року. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Скорочення реального ВВП у липні на 1% відбулося після зростання у червні на 1,5%.

Інститут підвищив оцінку зростання ВВП у другому кварталі з 1,6% до 1,7%. У першому кварталі, за даними Державної служби статистики, воно становило 0,9%.

На думку експертів, основною причиною спаду економіки у липні стало різке зниження показників у сільському господарстві. Реальна валова додана вартість (ВДВ) галузі скоротилася на 26% у порівнянні з липнем 2024 року. Це відображає скорочення збору врожаю та зменшення врожайності.

Добувна промисловість зменшила додану вартість на 10% через втрати у вугільній галузі, хоча видобуток газу зріс завдяки відновленню, яке спостерігається також у видобуванні будівельних матеріалів.

Позитивно на економіку в липні вплинуло зростання реальної ВДВ у переробній промисловості через вищий попит та оборонні замовлення – до 1,4% з 1% у червні.

Темпи зростання торгівлі залишилися близькими до червневого рівня – 2,6% у липні.

Реальна ВДВ у транспорті знизилася майже на 9% у липні через падіння обсягів залізничних перевезень та відсутність транзиту газу з Росії до ЄС.

ІЕД прогнозує зростання економіки у 2025 році на 2% і на 2,8% у 2026 році.