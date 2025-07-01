МВФ опублікував макропрогноз для України: ризики негативного сценарію винятково високі

Міжнародний валютний фонд розкрив джерела фінансування України у випадку, якщо війна продовжиться у 2026 році

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Міжнародний валютний фонд прогнозує, що внутрішній валовий продукт України у 2025 році може зрости на 2-3%, але існують "винятково високі" ризики песимістичного сценарію, за яким він скоротиться на 1%.

Опублікований на сайті МВФ негативний сценарій ґрунтується на припущенні, що активні бойові дії триватимуть до середини 2026 року порівняно з базовим прогнозом завершення війни наприкінці 2025 року.

У такому випадку потреби України в фінансуванні зростуть на $12,4 мільярда.

Це потребуватиме додаткових заходів для забезпечення боргової стійкості та залучення додаткового фінансування – як зовнішнього (у формі високопільгових кредитів майже на грантових умовах), так і внутрішнього.

Насамперед ідеться про підвищення податку на додану вартість (ПДВ) і прискорення темпів приведення акцизів до європейського рівня. "Обидва варіанти можуть бути ефективно і швидко впроваджені для збільшення доходів", – вважає МВФ.

Не виключається пріоритизація видатків (капітальних і соціальних) і повернення деяких валютних обмежень, що використовувалися на початку повномасштабної війни.

Якщо серйозність шоків вийде за межі негативного сценарію, можуть знадобитися додаткові заходи: чергове підвищення військового збору й акцизів, запровадження податку на предмети розкоші, мобілізація внутрішнього фінансування через ОВДП у ще більших масштабах.

Витрати за певними категоріями, ймовірно, доведеться обмежити залежно від надходження високопільгового/грантовного зовнішнього фінансування.

Усі ці заходи мають бути тимчасовими й ретельно структурованими з урахуванням макроекономічних і соціальних наслідків під час війни.

МВФ вважає, що навіть за такого песимістичного сценарію програма підтримки України залишається стійкою завдяки сильним зобов'язанням української влади та фінансовим гарантіям міжнародних партнерів.

У середньостроковій перспективі економічні показники наблизяться до базового сценарію завдяки "якорю" у вигляді вступу до ЄС, міграційним потокам і приватним інвестиціям.