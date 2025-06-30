Уряд доопрацював бюджет-2025: видатки зростуть на 449,8 млрд грн
Уряд подав до Верховної Ради доопрацьований проєкт змін до держбюджету-2025. Видатки планується збільшити на 449,8 млрд грн, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.
Основна частина коштів буде спрямована на оборону: +412,4 млрд грн, з яких 215,9 млрд грн – на закупівлю зброї і техніки. Ще 1,16 млрд грн піде на підтримку ветеранів та їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілка)), 0,8 млрд грн – продовження створення Національного військового меморіального кладовища.
Інші пріоритети видатків:
– 18,1 млрд грн – збільшення резервного фонду;
– 4,6 млрд грн – на харчування учнів у всіх областях (1–4 класи) та в прифронтових регіонах (5–11 класи);
– 3,4 млрд грн – нова програма Мінцифри для закупівлі техніки для тестування оборонних технологій;
– 3,1 млрд грн – ліки для онкохворих, пацієнтів із гепатитами, рідкісними захворюваннями, гемофілією;
– 2,77 млрд грн – збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (Мінцифра);
– 1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам на створення військових ліцеїв;
– 0,65 млрд грн – оплата праці в пенітенціарній системі (Мін’юст).
Як планують збалансувати бюджет
- 184,9 млрд грн – збільшення залучення через ОВДП;
- 147,5 млрд грн – перевиконання доходів (зокрема податки, перерахування від НБУ і держкомпаній);
- 65,1 млрд грн – скорочення витрат на погашення ОВДП;
- 46,7 млрд грн – зниження витрат на обслуговування держборгу;
- 3 млрд грн – скорочення видатків на гарантовані державою борги;
- 2,6 млрд грн – інші скорочення, зокрема 900 млн грн з програми "помічник ветерана".
Додаткові зміни
З 1 серпня 2025 року кошти від грального бізнесу та третину військового ПДФО планують спрямовувати на закупівлю техніки для Міноборони. Ці надходження вже враховані в +412,4 млрд грн на оборону.
Також місцевим бюджетам дозволять використовувати залишки коштів держдотацій на шкільні автобуси та укриття.
- Міністерство фінансів України казало, що державний бюджет на 2025 рік сформований так, щоб забезпечити стабільність країни навіть за умов продовження воєнних дій протягом всього року. На ці потреби передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить 26,3% ВВП країни.
- Проте вже на початку квітня з'явилася інформація, що видаткової частини бюджету може не вистачити, бо Міністерство оборони вже зараз витрачає кошти, що були заплановані на кінець року (жовтень-грудень). За ці гроші закуповуються боєприпаси та озброєння з урахуванням сценарію загострення бойових дій перед можливим заморожуванням.
- 25 червня Кабінет міністрів схвалив зміни до держбюджету на 2025 рік, щоб покрити збільшення видатків на оборону.