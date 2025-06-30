Уряд доопрацював бюджет-2025: видатки зростуть на 449,8 млрд грн

Уряд зареєстрував в Раді доопрацьовані зміни до Бюджету-2025

Засідання бюджетного комітету парламенту. Фото: facebook.com/roksolana.pidlas

Уряд подав до Верховної Ради доопрацьований проєкт змін до держбюджету-2025. Видатки планується збільшити на 449,8 млрд грн, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Основна частина коштів буде спрямована на оборону: +412,4 млрд грн, з яких 215,9 млрд грн – на закупівлю зброї і техніки. Ще 1,16 млрд грн піде на підтримку ветеранів та їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілка)), 0,8 млрд грн – продовження створення Національного військового меморіального кладовища.

Інші пріоритети видатків:

– 18,1 млрд грн – збільшення резервного фонду;

– 4,6 млрд грн – на харчування учнів у всіх областях (1–4 класи) та в прифронтових регіонах (5–11 класи);

– 3,4 млрд грн – нова програма Мінцифри для закупівлі техніки для тестування оборонних технологій;

– 3,1 млрд грн – ліки для онкохворих, пацієнтів із гепатитами, рідкісними захворюваннями, гемофілією;

– 2,77 млрд грн – збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (Мінцифра);

– 1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам на створення військових ліцеїв;

– 0,65 млрд грн – оплата праці в пенітенціарній системі (Мін’юст).

Як планують збалансувати бюджет

184,9 млрд грн – збільшення залучення через ОВДП;

147,5 млрд грн – перевиконання доходів (зокрема податки, перерахування від НБУ і держкомпаній);

65,1 млрд грн – скорочення витрат на погашення ОВДП;

46,7 млрд грн – зниження витрат на обслуговування держборгу;

3 млрд грн – скорочення видатків на гарантовані державою борги;

2,6 млрд грн – інші скорочення, зокрема 900 млн грн з програми "помічник ветерана".

Додаткові зміни

З 1 серпня 2025 року кошти від грального бізнесу та третину військового ПДФО планують спрямовувати на закупівлю техніки для Міноборони. Ці надходження вже враховані в +412,4 млрд грн на оборону.

Також місцевим бюджетам дозволять використовувати залишки коштів держдотацій на шкільні автобуси та укриття.

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