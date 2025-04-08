ЕП: грошей у бюджеті знову не вистачить на весь рік, треба знайти ще 200 млрд грн

Міністерство оборони вже витрачає кошти, заплановані на кінець року

Фото: EPA / Сергій Долженко

Кабінету міністрів і Верховній Раді незабаром, ймовірно, доведеться вносити зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити видаткову частину на кілька сотень мільярдів гривень, пише Економічна правда з посиланням на власні джерела в уряді та парламенті.

Міністерство оборони з перших місяців використовує практику "наближення видатків" – тобто зараз витрачає кошти, що були заплановані на кінець року (жовтень-грудень). За ці гроші закуповуються боєприпаси й озброєння з урахуванням сценарію загострення бойових дій перед можливим заморожуванням.

Загальний обсяг "наближених" видатків уже перевищив 200 млрд гривень, більшість з яких пішла на закупівлю снарядів, дронів та іншого озброєння.

Існує реальний ризик, що в останні три-чотири місяці року кошти на грошове забезпечення військовослужбовців просто закінчаться.

Для розв'язання проблеми уряд розглядає кілька джерел покриття додаткових видатків: перевиконання плану доходів бюджету (за перший квартал 2025 року – додатково 36 млрд грн), частину оборонних закупівель профінансують коштом партнерів (90 млрд грн від Великої Британії), будуть збільшені внутрішні запозичення через випуск ОВДП.

"Ми точно не допустимо ситуації, коли не буде грошей на зарплати. Але загалом виклики щодо фінансів саме з внутрішніх ресурсів великі", – прокоментував публікацію ЕП перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Те саме кажуть і в Міністерстві фінансів:

"Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти РФ всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік. Зауважимо, що інформацію, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності".

На відміну від 2024 року, коли для покриття дефіциту оборонного бюджету довелося підвищувати податки, зараз у владі сподіваються розв'язати проблему без додаткового податкового навантаження на громадян.

У Міжнародному валютному фонді казали, що у разі подальшої нестачі коштів для потреб оборони владі доведеться підвищувати ставку податку на додану вартість.