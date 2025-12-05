Військовим потрібно укласти нові контракти для більшої зарплати – Шмигаль
Міністерство оборони буде шукати варіанти для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, але у пріоритеті – нові контракти. Про це в п'ятницю на засіданні Верховної Ради сказав міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні уряд розгляне і, сподіваюсь, підтримає законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби. Після підтримки цього законопроєкту ми зможемо стартанути з контрактною формою, яка буде передбачати інші умови для військовослужбовців. Ми працюємо над тим, щоб вони були кращі від чинних", – сказав Шмигаль.
Президент Володимир Зеленський раніше казав, що базова зарплата за новими контрактами в Збройних Силах України, ймовірно, буде підвищена до 50 000 – 60 000 грн.
"Стосовно грошового забезпечення як такого, тут потрібні окремі інституційні й законодавчі зміни, щоб ми могли над цим працювати. Ми провели роботу з профільним комітетом, проговорили це питання. Будемо шукати варіанти, але зараз спираємося на контрактну форму", – сказав Шмигаль.
Станом на зараз грошове забезпечення виплачується в повному об'ємі, наголосив він.
"Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення у 2026 році не передбачається. Ми передбачаємо нові контрактні форми, які міститимуть покращені умови для всіх військовослужбовців. Для чинних військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою й отримувати більше коштів", – підсумував міністр.
Мінімальний розмір грошового забезпечення в армії становить 20 000 грн.
Його не переглядали з лютого 2023 року, коли була скасована надбавка в розмірі 30 000 грн для тилових військовослужбовців.
- У липні 2025 року стало відомо, що Зеленський попросив Європу допомогти фінансувати грошове забезпечення військових.
- Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа 3 грудня сказала, що з ймовірністю 99% Верховна Рада розгляне підвищення зарплат військовим після того, як вирішиться питання з зовнішньою фінансовою допомогою Україні на 2026-2027 роки.
