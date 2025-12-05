Військовим потрібно укласти нові контракти для більшої зарплати – Шмигаль

Коштів на підвищення грошового забезпечення у бюджеті на 2026 рік поки що немає, але Міноборони обіцяє більше грошей за контракт

Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Міністерство оборони буде шукати варіанти для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, але у пріоритеті – нові контракти. Про це в п'ятницю на засіданні Верховної Ради сказав міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд розгляне і, сподіваюсь, підтримає законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби. Після підтримки цього законопроєкту ми зможемо стартанути з контрактною формою, яка буде передбачати інші умови для військовослужбовців. Ми працюємо над тим, щоб вони були кращі від чинних", – сказав Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що базова зарплата за новими контрактами в Збройних Силах України, ймовірно, буде підвищена до 50 000 – 60 000 грн.

"Стосовно грошового забезпечення як такого, тут потрібні окремі інституційні й законодавчі зміни, щоб ми могли над цим працювати. Ми провели роботу з профільним комітетом, проговорили це питання. Будемо шукати варіанти, але зараз спираємося на контрактну форму", – сказав Шмигаль.

Станом на зараз грошове забезпечення виплачується в повному об'ємі, наголосив він.

"Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення у 2026 році не передбачається. Ми передбачаємо нові контрактні форми, які міститимуть покращені умови для всіх військовослужбовців. Для чинних військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою й отримувати більше коштів", – підсумував міністр.

Мінімальний розмір грошового забезпечення в армії становить 20 000 грн.

Його не переглядали з лютого 2023 року, коли була скасована надбавка в розмірі 30 000 грн для тилових військовослужбовців.