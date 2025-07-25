Зеленський просить Європу допомогти фінансувати підвищення зарплат військовим – Bloomberg

Україна прагне залучити більше добровольців на тлі дефіциту кадрів у ЗСУ

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Президент Володимир Зеленський планує звернутися до європейських партнерів з проханням допомогти профінансувати підвищення грошового забезпечення українських військових. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що в умовах тривалої війни та дедалі більшої втоми населення мобілізаційна кампанія втрачає популярність, тому уряд шукає способи заохотити добровольців. Один із них – пропозиція суттєвих виплат для тих, хто підпише контракт на службу.

"Європейці раніше відмовлялися фінансувати зарплати військових, погоджуючись лише на постачання зброї. Але наші військові – це теж зброя, яка захищає всіх", – заявив Зеленський.

Росія вже тривалий час використовує високі бонуси та зарплати, щоб уникати відкритої мобілізації та щомісяця залучати десятки тисяч нових бійців. Україна прагне впровадити подібну модель для залучення контрактників без примусу.

Однак підвищення виплат військовим створює додатковий тиск на держбюджет, який у 2024 році мав дефіцит понад 20% ВВП через значні витрати на війну.

Зеленський також заявив, що Україні потрібно близько $25 млрд щороку для виробництва дронів, засобів радіоелектронної боротьби та ракет. Це ще більше збільшує прогнозований дефіцит бюджету, який у 2026 році може сягнути $65 млрд.

За словами президента, Україна вже почала обговорення цього питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та представниками США.

"Це дуже складне питання", – визнав Зеленський.

Він також повідомив, що українські сили досягли помітного прогресу у стримуванні російських наступів. У Сумській області ситуація покращилася, хоча Росія зберігає активність у напрямку Покровська та Дніпропетровщини.

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