Зеленский просит Европу помочь финансировать повышение зарплат военным – Bloomberg

Украина стремится привлечь больше добровольцев на фоне дефицита кадров в ВСУ

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Президент Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой помочь профинансировать повышение денежного обеспечения украинских военных. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что в условиях длительной войны и растущей усталости населения мобилизационная кампания теряет популярность, поэтому правительство ищет способы поощрить добровольцев. Один из них – предложение существенных выплат для тех, кто подпишет контракт на службу.

"Европейцы ранее отказывались финансировать зарплаты военных, соглашаясь только на поставку оружия. Но наши военные – это тоже оружие, которое защищает всех", – заявил Зеленский.

Россия уже длительное время использует высокие бонусы и зарплаты, чтобы избегать открытой мобилизации и ежемесячно привлекать десятки тысяч новых бойцов. Украина стремится внедрить подобную модель для привлечения контрактников без принуждения.

Однако повышение выплат военным создает дополнительное давление на госбюджет, который в 2024 году имел дефицит более 20% ВВП из-за значительных расходов на войну.

Зеленский также заявил, что Украине нужно около $25 млрд ежегодно для производства дронов, средств радиоэлектронной борьбы и ракет. Это еще больше увеличивает прогнозируемый дефицит бюджета, который в 2026 году может достичь $65 млрд.

По словам президента, Украина уже начала обсуждение этого вопроса с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями США.

"Это очень сложный вопрос", – признал Зеленский.

Он также сообщил, что украинские силы достигли заметного прогресса в сдерживании российских наступлений. В Сумской области ситуация улучшилась, хотя Россия сохраняет активность в направлении Покровска и Днепропетровской области.

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