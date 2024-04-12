Кабмин утвердил выплату дополнительных 70 000 грн военным "на нуле"

Военные, выполняющие боевые задания на первой линии, будут получать зарплату, боевые и дополнительные выплаты

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Кабинет министров Украины в пятницу, 12 апреля, утвердил дополнительные выплаты "на нуле" военным в 70 000 гривень. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 000 гривень для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач", – написал глава правительства.

Таким образом, военные, выполняющие боевые задания на первой линии, будут получать зарплату – 20 000 – 25 000 грн, боевые – 100 000 грн и еще дополнительно 70 000 грн за каждые 30 дней на фронте.

В сентябре Кабмин согласовал доплаты инструкторам военных учебных центров и ограниченно пригодным с пересмотром через 6-12 месяцев.

19 октября сообщалось, что офицер одной из воинских частей на Буковине получил подозрение в том, что фиктивно оформил двух подчиненных как воюющих на фронте, но поручил им ремонтировать свой частный дом.

В декабре офицер присвоил "боевые" на 3,5 млн грн и получил семь лет заключения.

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