Кабмін затвердив додаткові 70 000 грн військовим за кожні 30 днів "на нулі"

Військові, які виконують бойові завдання на першій лінії, отримуватимуть зарплату, бойові й додаткові виплати

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Кабінет міністрів України у п'ятницю, 12 квітня, затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 000 гривень для військовослужбовців і поліціянтів, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", – написав глава уряду.

Таким чином, військові, які виконують бойові завдання на першій лінії, отримуватимуть зарплату – 20 000 – 25 000 грн, бойові – 100 000 грн і ще додатково 70 000 грн за кожні 30 днів на фронті.

У вересні уряд погодив доплати інструкторам військових навчальних центрів й обмежено придатним з переглядом через 6-12 місяців.

19 жовтня повідомлялося, що офіцер однієї з військових частин на Буковині отримав підозру в тому, що фіктивно оформив двох підлеглих як таких, що воюють на фронті, але натомість доручив їм ремонтувати свій приватний будинок.

У грудні офіцер привласнив "бойові" на 3,5 млн грн і отримав сім років ув'язнення.

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