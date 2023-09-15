Доплати пораненим бійцям та інструкторам: уряд оновив порядок та розмір виплат

У п'ятницю, 15 вересня, уряд погодив доплати інструкторам військових навчальних центрів та обмежено придатним з переглядом через 6-12 місяців, повідомив член комітету ВР з питань бюджету Олексій Гончаренко.



Законом передбачається доплати інструкторам, їм до щомісячної зарплати 20 100 грн додали виплати від 15 000 грн до 30 000 грн. Також доплати 20 100 грн отримуватимуть військовослужбовці, які внаслідок поранення виведені за штат.

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Після скасування 30 000 грн вони залишалися з виплатами 700–800 грн на місяць.

"Вони втратили здоров’я, їх не можуть списати, і часто їм не можуть надати небойову посаду. Так людина зависає, бо не може просто взяти й піти. І так поза штатом вона починає отримувати 700–800 грн на місяць за звання і вислугу років", – пояснював Гончаренко.

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