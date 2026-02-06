Минулого тижня ринки пройшли через ліквіднісний розпродаж, спровокований номінацією Кевіна Ворша на посаду голови ФРС і його позицією щодо агресивного скорочення балансу. Це запустило масштабне зниження левериджу в ризикових активах. Криптоактиви, як активи "наприкінці ланцюга ліквідності", продавалися одними з перших для покриття маржинальних вимог у традиційних портфелях.

Біткоїн пробив критичні технічні рівні поблизу $73 000, тоді як сукупні показники левериджу залишаються вищими за історичні середні – процес делевериджу триває, але ще не завершений.

Водночас QT-ризики можуть бути переоцінені: інфраструктурні обмеження фінансової системи, майже вичерпаний буфер reverse repo та потреба Казначейства США залучати близько $2 трлн боргу щороку фізично ускладнюють агресивне скорочення балансу. Додатковим позитивним фактором стало завершення часткового shutdown уряду США. Про це йдеться у щотижневому огляді від Binance Research, який ексклюзивно публікує LIGA.net.