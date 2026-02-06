На прошлой неделе рынки пережили распродажу, вызванную номинацией Кевина Уорша на пост главы ФРС и его позицией по агрессивному сокращению баланса. Это спровоцировало масштабное снижение левериджа в рисковых активах. Криптовалюты, как активы "в конце цепочки ликвидности", продавались одними из первых для покрытия маржинальных требований в традиционных портфелях.

Биткоин пробил критические технические уровни около $73 000, в то время как совокупные показатели левериджа остаются выше исторических средних – процесс деливёриджа продолжается, но ещё не завершён.

В то же время риски, связанные с сокращением баланса (QT), могут быть переоценены: инфраструктурные ограничения финансовой системы, практически исчерпанный буфер обратных репо и необходимость Казначейства США привлекать около $2 трлн долга ежегодно физически усложняют агрессивное сокращение баланса. Дополнительным позитивным фактором стало завершение частичного закрытия правительства США. Об этом говорится в еженедельном обзоре от Binance Research, который эксклюзивно публикует LIGA.net.