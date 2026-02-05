ЕБРР отчитался о крупнейших за всю историю инвестициях в Украину

Крупнейший институциональный инвестор вложил в Украину рекордные 2,9 млрд евро в 2025 году

Офис ЕБРР в Лондоне (Фото: Depositphotos)

Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший институциональный инвестор Украины, в 2025 году вложил в украинскую экономику 2,9 млрд евро, что на 20% больше по сравнению с предыдущим рекордом 2024 года. Об этом банк сообщил на своем сайте в четверг, 5 февраля.

Показатель "привлеченного финансирования" включает не только собственные базовые инвестиции (2,3 млрд евро), но и дополнительные инструменты поддержки – донорские гранты и торговое финансирование (600 млн евро).

Второй год подряд более 90% проектов и 57% всех инвестиций ЕБРР в Украине пришлись на частный сектор.

Ключевым приоритетом ЕБРР осталась энергетика.

"Российские атаки на энергосистему Украины фактически превращают зиму в оружие, оставляя, в частности, многих жителей Киева без отопления в условиях морозов ниже -20 °C в течение последних недель. Ответом ЕБРР стала масштабная поддержка импорта газа, децентрализованной генерации, аварийных ремонтов и долгосрочного восстановления энергетического сектора", – говорится в заявлении банка.

В 2025 году ЕБРР предоставил два кредита Нафтогазу Украины для накопления запасов газа: 270 млн евро в апреле (вместе с грантом Норвегии на 139 млн евро) и 500 млн евро в августе – при поддержке гарантии ЕС и гранта Норвегии примерно на евро 80,5 млн. Это был самый большой кредит ЕБРР в истории Украины.

В рамках энергетического направления банк также предоставил 60 млн евро на развитие частных ветровых электростанций группы "Галнафтогаз" (OKKO), выделил 160 млн евро Укрнафте для установки малых газовых генерирующих и когенерационных мощностей; а также предоставил 22,3 млн евро частной компании Power One на строительство пиковых генерирующих мощностей и систем накопления энергии.

Вне энергетики ЕБРР поддерживал частный сектор и предоставление базовых услуг через значительные проекты в инфраструктуре, финансовом секторе и жилищной сфере.

Финансирование от банка получили Нова поша, Карпатские минеральные воды, Varus и др.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕБРР в целом привлек в страну 9,1 млрд евро.