ЕБРР начал подготовку тендера для привлечения инвестора в новую украинскую биржу

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил прогресс в создании новой фондовой биржи в Украине. В частности, банк сообщил, что один из ключевых этапов работы – подготовка всех необходимых законодательных изменений – будет завершен до конца этого года.

"Мы готовим изменения в законодательстве, чтобы запустить современную интегрированную систему рынка капитала. Она объединит торговлю, клиринг и расчеты, то есть сделает работу биржи и все операции вокруг нее более слаженными. Планируем завершить эти изменения до конца года", – сообщили в ЕБРР в ответ на запрос LIGA.net.

Также готовится тендер, чтобы правительство Украины смогло выбрать стратегического инвестора – международную компанию, имеющую опыт работы с инфраструктурой фондовых рынков. В то же время точные сроки запуска новой биржи пока не называются.