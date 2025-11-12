ЕБРР начал подготовку тендера для привлечения инвестора в новую украинскую биржу
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил прогресс в создании новой фондовой биржи в Украине. В частности, банк сообщил, что один из ключевых этапов работы – подготовка всех необходимых законодательных изменений – будет завершен до конца этого года.
"Мы готовим изменения в законодательстве, чтобы запустить современную интегрированную систему рынка капитала. Она объединит торговлю, клиринг и расчеты, то есть сделает работу биржи и все операции вокруг нее более слаженными. Планируем завершить эти изменения до конца года", – сообщили в ЕБРР в ответ на запрос LIGA.net.
Также готовится тендер, чтобы правительство Украины смогло выбрать стратегического инвестора – международную компанию, имеющую опыт работы с инфраструктурой фондовых рынков. В то же время точные сроки запуска новой биржи пока не называются.
Напоминаем, в июле стало известно, что Украина совместно с ЕБРР, Минфином, Минэкономики, Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам приступила к реализации меморандума о создании новой биржи.
Украинский фондовый рынок в настоящее время фактически не выполняет свою основную функцию – не является механизмом привлечения широкого капитала в экономику. В декабре 2024 года председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что фондовый рынок в Украине деградировал до такого уровня, что в стране осталось всего 1600 публичных компаний.
