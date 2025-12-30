Украина за год получила $52 млрд внешней помощи: Минфин назвал основных доноров
Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования в 2025 году, что примерно на 25% больше, чем в 2024 или 2023 годах. Об этом сообщило Министерство финансов во вторник.
Всего с момента начала полномасштабной войны международные партнеры направили в Украину почти $168 миллиардов бюджетной поддержки.
Основным источником финансовой помощи Украине в 2025 году стал механизм Большой семерки (G7) с использованием доходов от замороженных российских активов. Благодаря ему Украина получила $37,9 миллиарда.
Еще $12,1 миллиарда поступило от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility, из которых $668 миллионов составляли гранты, а остальное – кредиты.
МВФ предоставил $912 миллионов после успешного прохождения двух пересмотров программы Extended Fund Facility. Всемирный банк направил $733 миллиона на проекты в сфере здравоохранения, образования и поддержки частного сектора.
Япония выделила $453 миллиона в рамках трех проектов Всемирного банка: $190 миллионов на повышение устойчивости дорожной сети (DRIVE), $183 миллиона на систему управления публичными инвестициями (SURGE) и $80 миллионов на развитие частного сектора (RISE).
Банк развития Совета Европы предоставил $232 миллиона на выплаты для внутренне перемещенных лиц.
Международная поддержка позволила Украине полностью обеспечить социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, зарплаты работников образования и здравоохранения, социальную защиту населения и гуманитарные программы.
Все внутренние финансовые ресурсы Украины были направлены на сектор безопасности и обороны.
- Основным донором Украины в дальнейшем будет Европейский Союз, который собирается выделить Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.
- Украина и МВФ также достигли согласия на уровне экспертов относительно новой программы EFF на 2026-2029 годы объемом $8,1 миллиарда, которая будет вынесена на утверждение исполнительным советом в 2026 году.
