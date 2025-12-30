Україна за рік отримала $52 млрд зовнішньої допомоги: Мінфін назвав основних донорів
Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування у 2025 році, що приблизно на 25% більше, ніж у 2024 чи 2023 роках. Про це повідомило Міністерство фінансів у вівторок.
Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України майже $168 мільярдів бюджетної підтримки.
Основним джерелом фінансової допомоги Україні у 2025 році став механізм Великої сімки (G7) з використанням доходів від заморожених російських активів. Завдяки йому Україна отримала $37,9 мільярда.
Ще $12,1 мільярда надійшло від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility, з яких $668 мільйонів становили гранти, а решта – кредити.
МВФ надав $912 мільйонів після успішного проходження двох переглядів програми Extended Fund Facility. Світовий банк спрямував $733 мільйони на проєкти у сфері охорони здоров'я, освіти та підтримки приватного сектору.
Японія виділила $453 мільйони в межах трьох проєктів Світового банку: $190 мільйонів на підвищення стійкості дорожньої мережі (DRIVE), $183 мільйони на систему управління публічними інвестиціями (SURGE) та $80 мільйонів на розвиток приватного сектору (RISE).
Банк розвитку Ради Європи надав $232 мільйони на виплати для внутрішньо переміщених осіб.
Міжнародна підтримка дозволила Україні повністю забезпечити соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, зарплати працівників освіти та охорони здоров'я, соціальний захист населення та гуманітарні програми.
Всі внутрішні фінансові ресурси України були спрямовані на сектор безпеки й оборони.
- Основним донором України надалі буде Європейський Союз, який збирається виділити Україні 90 млрд євро протягом 2026-2027 років.
- Україна та МВФ також досягли згоди на рівні експертів щодо нової програми EFF на 2026-2029 роки обсягом $8,1 мільярда, яка буде винесена на затвердження виконавчою радою у 2026 році.
