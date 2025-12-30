Україна за рік отримала $52 млрд зовнішньої допомоги: Мінфін назвав основних донорів

Фото: depositphotos.com

Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування у 2025 році, що приблизно на 25% більше, ніж у 2024 чи 2023 роках. Про це повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України майже $168 мільярдів бюджетної підтримки.

Основним джерелом фінансової допомоги Україні у 2025 році став механізм Великої сімки (G7) з використанням доходів від заморожених російських активів. Завдяки йому Україна отримала $37,9 мільярда.

Ще $12,1 мільярда надійшло від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility, з яких $668 мільйонів становили гранти, а решта – кредити.

МВФ надав $912 мільйонів після успішного проходження двох переглядів програми Extended Fund Facility. Світовий банк спрямував $733 мільйони на проєкти у сфері охорони здоров'я, освіти та підтримки приватного сектору.

Японія виділила $453 мільйони в межах трьох проєктів Світового банку: $190 мільйонів на підвищення стійкості дорожньої мережі (DRIVE), $183 мільйони на систему управління публічними інвестиціями (SURGE) та $80 мільйонів на розвиток приватного сектору (RISE).

Банк розвитку Ради Європи надав $232 мільйони на виплати для внутрішньо переміщених осіб.

Міжнародна підтримка дозволила Україні повністю забезпечити соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, зарплати працівників освіти та охорони здоров'я, соціальний захист населення та гуманітарні програми.

Всі внутрішні фінансові ресурси України були спрямовані на сектор безпеки й оборони.