Україна домовилась з МВФ про чотирирічну кредитну програму на $8,1 млрд

Україна зобов'язалася перед МВФ оперативно ухвалити бюджет та здійснити низку непопулярних заходів

Фото: Міністерство фінансів України

Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $8,1 мільярда, повідомляється на сайтах МВФ, Міністерства фінансів та НБУ.

Угода поки що досягнута на технічному рівні (Staff Level Agreement) і має бути схвалена Радою директорів фонду найближчими тижнями після ухвалення державного бюджету й отримання адекватних фінансових гарантій від інших донорів України.

"Очікується, що програма допоможе залучити масштабну зовнішню підтримку для покриття фінансових потреб України. У базовому сценарії загальний дефіцит фінансування на 2026–2029 роки оцінюється приблизно у $136,5 мільярда", – сказав керівник місії МВФ Гевін Грей.

Нова програма МВФ замінить чинну програму на суму $15,6 мільярда, в межах якої Україна пройшла вісім успішних переглядів й отримала дев'ять траншів.

У МВФ повідомили, що, крім ухвалення бюджету, Україна зобов'язалася уникати неефективних витрат та введення нових податкових пільг.

Також влада збирається розширити податкову базу шляхом оподаткування доходів від цифрових платформ, закрити митні лазівки для імпорту споживчих товарів та скасувати звільнення від реєстрації ПДВ. Для боротьби з тіньовою економікою передбачено посилення конкуренції в державних закупівлях та усунення прогалин у Трудовому кодексі.

Національний банк України зобов'язався продовжувати монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цільових 5% на трирічному горизонті, забезпечити більшу гнучкість обмінного курсу.

У МВФ наголосили на важливості збереження незалежних антикорупційних інституцій з належним фінансуванням та продовженні реформи податкової та митної служб, включно з призначенням нового керівника митної служби та впровадженням сучасної ІТ-інфраструктури для підвищення ефективності цих органів.

Також планується продовжити імплементацію стратегії реструктуризації боргу для відновлення боргової стійкості.

Для зміцнення держпідприємств влада зобов’язується реформувати їхнє фінансове планування, звітність і аудит, а також удосконалити процедури добору менеджменту держпідприємств і держбанків.