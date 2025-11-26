Украина договорилась с МВФ о четырехлетней кредитной программе на $8,1 млрд

Украина обязалась перед МВФ оперативно принять бюджет и осуществить ряд непопулярных мер

Фото: Министерство финансов Украины

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 миллиарда, сообщается на сайтах МВФ, Министерства финансов и НБУ.

Соглашение пока достигнуто на техническом уровне (Staff Level Agreement) и должно быть одобрено Советом директоров фонда в ближайшие недели после принятия государственного бюджета и получения адекватных финансовых гарантий от других доноров Украины.

"Ожидается, что программа поможет привлечь масштабную внешнюю поддержку покрытия финансовых потребностей Украины. В базовом сценарии общий дефицит финансирования на 2026-2029 годы оценивается примерно в $136,5 миллиарда", – сказал руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.

Новая программа МВФ заменит действующую программу на сумму $15,6 миллиарда, в рамках которой Украина прошла восемь успешных пересмотров и получила девять траншей.

В МВФ сообщили, что, кроме принятия бюджета, Украина обязалась избегать неэффективных расходов и введения новых налоговых льгот.

Также власти собираются расширить налоговую базу путем налогообложения доходов от цифровых платформ, закрыть таможенные лазейки для импорта потребительских товаров и отменить освобождение от регистрации НДС. Для борьбы с теневой экономикой предусмотрено усиление конкуренции в государственных закупках и устранение пробелов в Трудовом кодексе.

Национальный банк Украины обязался продолжать монетарную политику, направленную на снижение инфляции до целевых 5% на трехлетнем горизонте, обеспечить большую гибкость обменного курса.

В МВФ отметили важность сохранения независимых антикоррупционных институтов с надлежащим финансированием и продолжении реформы налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможенной службы и внедрение современной ИТ-инфраструктуры для повышения эффективности этих органов.

Также планируется продолжить имплементацию стратегии реструктуризации долга по восстановлению долговой устойчивости.

Для укрепления госпредприятий власти обязуются реформировать их финансовое планирование, отчетность и аудит, а также усовершенствовать процедуры отбора менеджмента госпредприятий и госбанков.