Украина договорилась с МВФ о четырехлетней кредитной программе на $8,1 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 миллиарда, сообщается на сайтах МВФ, Министерства финансов и НБУ.
Соглашение пока достигнуто на техническом уровне (Staff Level Agreement) и должно быть одобрено Советом директоров фонда в ближайшие недели после принятия государственного бюджета и получения адекватных финансовых гарантий от других доноров Украины.
"Ожидается, что программа поможет привлечь масштабную внешнюю поддержку покрытия финансовых потребностей Украины. В базовом сценарии общий дефицит финансирования на 2026-2029 годы оценивается примерно в $136,5 миллиарда", – сказал руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.
Новая программа МВФ заменит действующую программу на сумму $15,6 миллиарда, в рамках которой Украина прошла восемь успешных пересмотров и получила девять траншей.
В МВФ сообщили, что, кроме принятия бюджета, Украина обязалась избегать неэффективных расходов и введения новых налоговых льгот.
Также власти собираются расширить налоговую базу путем налогообложения доходов от цифровых платформ, закрыть таможенные лазейки для импорта потребительских товаров и отменить освобождение от регистрации НДС. Для борьбы с теневой экономикой предусмотрено усиление конкуренции в государственных закупках и устранение пробелов в Трудовом кодексе.
Национальный банк Украины обязался продолжать монетарную политику, направленную на снижение инфляции до целевых 5% на трехлетнем горизонте, обеспечить большую гибкость обменного курса.
В МВФ отметили важность сохранения независимых антикоррупционных институтов с надлежащим финансированием и продолжении реформы налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможенной службы и внедрение современной ИТ-инфраструктуры для повышения эффективности этих органов.
Также планируется продолжить имплементацию стратегии реструктуризации долга по восстановлению долговой устойчивости.
Для укрепления госпредприятий власти обязуются реформировать их финансовое планирование, отчетность и аудит, а также усовершенствовать процедуры отбора менеджмента госпредприятий и госбанков.
- Действующая программа с МВФ имеет строк до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она в значительной мере фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не завершается и следующий бюджет также будет военным.
- 9 сентября премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества
