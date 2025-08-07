НБУ: Формат действующей программы с МВФ уже не соответствует реалиям войны

Фото: depositphotos.com

Украина и Международный валютный фонд уже работают над формированием новой программы сотрудничества. По словам главы Национального банка Андрея Пышного переговорный процесс продолжается, и Нацбанк принимает в нем активное участие. Как рассказал Пышный в интервью РБК-Украина сейчас происходит формирование позиционной рамки и направлений новой программы, которая потенциально должна заменить действующую.

Хотя текущая программа с МВФ действует до 2027 года и в значительной степени фокусируется на послевоенном восстановлении, условия, при которых она разрабатывалась, существенно изменились. Глава НБУ подчеркнул, что война не прекращается, и обстрелы по гражданской инфраструктуре только усиливаются.

"К сожалению, действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну. Украина, ее гражданская инфраструктура и население все чаще и интенсивнее подвергаются обстрелам. Как следствие, формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня", – подчеркнул он.

В то же время Пышный признает, что действующая программа была успешной как для Украины, так и для самого Фонда. Программа прошла восемь результативных пересмотров несмотря на полномасштабную войну, что, по словам главы НБУ, является свидетельством качественной работы с украинской стороны.

"Интенсивность нашего взаимодействия с МВФ наверное рекордная – каждые три месяца новый пересмотр программы. Я шучу, что свою семью вижу реже, чем коллег из МВФ и главу миссии Гэвина Грея. Но тесная постоянная коммуникация дает нам возможность говорить с ними достаточно искренне. Они до молекул понимают все процессы, которые происходят у нас", – добавил он.

Он также добавил, что пока нет оснований для пересмотра базовых предположений в сценариях по сотрудничеству с МВФ. Но Украина должна обеспечить выполнение всех обязательств в рамках договоренностей с ЕС и МВФ.

"Когда мы устойчивы в реализации обязательств по структурным реформам, это дает нам основания говорить партнерам на равных, чтобы они выполняли свои заверения по покрытию нашей потребности", – сказал Пышный.

В рамках действующей программы с МВФ уже просчитаны два сценария финансирования. Базовый сценарий предполагает сохранение нынешней интенсивности войны – в таком случае Украина нуждается в $153 млрд в течение четырех лет. При негативном развитии событий потребность может вырасти до $165 млрд.