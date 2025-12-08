В Украине возобновляют опрос домохозяйств: не проводили четыре года

С 8 декабря Госстат начинает сбор данных о жизни населения с использованием методов ЕС

Фото: Depositphotos

В Украине с 8 декабря после четырехлетнего перерыва возобновляются опросы домохозяйств. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"Возобновление опросов населения – это важный шаг к лучшему пониманию, как живут украинцы сегодня. Мы возвращаемся к системной профессиональной работе и используем современные европейские методы сбора данных", – отметил глава Госстата Арсен Макарчук.

Госстат начинает проведение обследования бюджетов домохозяйств, одна из составляющих которого – опрос о состоянии здоровья населения по методологии Европейского Союза. Такой формат обеспечивает сравнимость показателей с другими европейскими странами и соответствует евроинтеграционным обязательствам Украины.

Цель опросов – получить объективную информацию о том, как живут украинские семьи сегодня: какие у них условия проживания, потребности и доступ к услугам, на что тратят средства, а также как война повлияла на их благосостояние и состояние здоровья.

Собранные данные, пояснили в Госстате, позволят правительству и общинам эффективнее планировать социальные программы и поддержку семей, а международным партнерам – корректно оценивать потребности населения при формировании программ помощи.

Информация будет использована для анализа уровня жизни населения и структуры расходов на товары и услуги, оценки эффективности государственных и региональных программ поддержки, расчета индекса потребительских цен, показателей продовольственной безопасности, гендерной статистики и индикаторов Целей устойчивого развития ООН.

В выборку включено около 11 000 домохозяйств в 22 областях (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

С декабря 2025 по январь 2026 года состоится основной опрос (интервью), во время которого будет собрана информация об общей характеристике домохозяйств (состав, условия проживания и т.д.) и их членов (возраст, образование, профессия и т.д.).

В течение 2026 года с этими же семьями будет проведено четыре квартальных интервью. Перед ними респонденты будут вести короткие дневники расходов, что позволит получить более точную картину структуры потребления.

Для участия можно выбрать один из трех способов: личное интервью во время визита специалиста по интервьюированию, телефонный опрос или самостоятельное заполнение онлайн-анкеты на портале stat.gov.ua.

Участие в опросе является добровольным, а конфиденциальность ответов – гарантированной, заверили в Госстате. Полученные данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов. Никаких банковских реквизитов, паролей или сумм на счетах не запрашивают. Результаты не используются для проверок или налогообложения.

Дальнейшие шаги в восстановлении обследований населения (домохозяйств) в 2026 году:

→ со второй декады января начнется обследование рабочей силы, которое изучает вопросы занятости и безработицы, оно продлится до декабря;

→ в марте-мае в Украине впервые будет проведено обследование доходов и условий жизни (EU-SILC);

→ с мая по декабрь пройдет обследование сельскохозяйственной деятельности населения в сельской местности.