Госстат хочет пересмотреть потребнабор для инфляции: могут добавить интернет-подписки

Кумулятивную подписку на "услуги, начиная от Google One и заканчивая Netflix", могут включить в индекс потребительских цен

Фото: depositphotos.com

Государственная служба статистики хочет осовременить потребительский набор, который используется для расчета индекса потребительских цен, рассказал глава службы Арсен Макарчук в интервью Интерфаксу-Украина.

"Я не думаю, что при следующем обновлении мы включим подписку на ChatGPT в индекс потребительских цен, но, возможно, какая-то кумулятивная подписка на услуги, начиная от Google One и заканчивая Netflix, может быть включена, потому что этими услугами многие люди пользуются", – сказал он.

Макарчук добавил, что будет приветствовать дискуссию по этому поводу, поскольку Госстат упрекают, что действующий потребительский набор имеет смещение на домохозяйства с меньшими доходами.

Актуализация произойдет после сбора данных домохозяйств.

В течение трех лет в Украине из-за полномасштабной войны были приостановлены опросы домохозяйств, но вскоре они возобновятся. На прошлой неделе стартовал пилотный проект в Тернопольской области. Предварительные результаты оказались многообещающими – жители проявляют готовность к сотрудничеству и "идут на контакт".

Результаты пилотного проекта определят общую стратегию проведения опросов осенью. Окончательные данные планируют обнародовать в первом квартале 2026 года по итогам четвертого квартала этого года.