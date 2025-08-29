Госстат хочет пересмотреть потребнабор для инфляции: могут добавить интернет-подписки
Государственная служба статистики хочет осовременить потребительский набор, который используется для расчета индекса потребительских цен, рассказал глава службы Арсен Макарчук в интервью Интерфаксу-Украина.
"Я не думаю, что при следующем обновлении мы включим подписку на ChatGPT в индекс потребительских цен, но, возможно, какая-то кумулятивная подписка на услуги, начиная от Google One и заканчивая Netflix, может быть включена, потому что этими услугами многие люди пользуются", – сказал он.
Макарчук добавил, что будет приветствовать дискуссию по этому поводу, поскольку Госстат упрекают, что действующий потребительский набор имеет смещение на домохозяйства с меньшими доходами.
Актуализация произойдет после сбора данных домохозяйств.
В течение трех лет в Украине из-за полномасштабной войны были приостановлены опросы домохозяйств, но вскоре они возобновятся. На прошлой неделе стартовал пилотный проект в Тернопольской области. Предварительные результаты оказались многообещающими – жители проявляют готовность к сотрудничеству и "идут на контакт".
Результаты пилотного проекта определят общую стратегию проведения опросов осенью. Окончательные данные планируют обнародовать в первом квартале 2026 года по итогам четвертого квартала этого года.
- Потребительский набор – единый для всех регионов страны репрезентативно отобранный перечень товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. Сейчас в нем 295 пунктов.
Комментарии (0)