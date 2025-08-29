Держстат хоче переглянути споживчий набір для інфляції: можуть додати інтернет-підписки

Кумулятивну підписку на "послуги, починаючи від Google One і закінчуючи Netflix", можуть внести до індексу споживчих цін

Фото: depositphotos.com

Державна служба статистики хоче осучаснити споживчий набір, що використовується для розрахунку індексу споживчих цін, розповів голова служби Арсен Макарчук в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

"Я не думаю, що в наступному оновленні ми внесемо підписку на ChatGPT до індексу споживчих цін, але, можливо, якась кумулятивна підписка на послуги, починаючи від Google One і закінчуючи Netflix, може бути внесена, тому що цими послугами багато людей користуються", – сказав він.

Макарчук додав, що вітатиме дискусію з цього питання, оскільки Держстату закидають, що чинний споживчий набір має зміщення на домогосподарства з меншими доходами.

Актуалізація відбудеться після збору даних домогосподарств.

Протягом трьох років в Україні через повномасштабну війну були призупинені опитування домогосподарств, але незабаром вони відновляться. Минулого тижня стартував пілотний проєкт у Тернопільській області. Попередні результати виявилися багатонадійливими – мешканці проявляють готовність до співпраці й "ідуть на контакт".

Результати пілотного проєкту визначать загальну стратегію проведення опитувань восени. Остаточні дані планують оприлюднити в першому кварталі 2026 року за підсумками четвертого кварталу цього року.