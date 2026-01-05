На спецрахунок НБУ для військових у 2025 році надійшла рекордна сума

За рік на рахунок Нацбанку для армії надійшло майже 97 млрд грн в еквіваленті

Фото: пресслужба НБУ

На спецрахунок Нацбанку України, відкритий на підтримку військових, у 2025 році надійшло вшестеро більше грошей, ніж у 2024-му. Про це повідомила пресслужба НБУ.

У грудні на рахунок надійшло майже 20 млрд грн, загалом за рік – майже 97 млрд грн в еквіваленті. У 2024 році ця сума становила майже 16 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на спецрахунок НБУ надійшло майже 146,8 млрд грн. Регулятор зазначив, що гроші надходили як від громадян України та українських підприємств, так і з багатьох іноземних держав. Зокрема, з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 125 млрд грн в еквіваленті.

У 2025 році Національний банк перерахував зі спецрахунка військовим понад 88 млрд грн (у 2024 році – понад 5,9 млрд грн). Від початку повномасштабної війни – понад 122,6 млрд грн.