На спецсчет НБУ для военных в 2025 году поступила рекордная сумма

За год на счет Нацбанка для армии поступило почти 97 млрд грн в эквиваленте

Фото: пресс-служба НБУ

На спецсчет Нацбанка Украины, открытый в поддержку военных, в 2025 году поступило в шесть раз больше денег, чем в 2024-м. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В декабре на счет поступило почти 20 млрд грн, всего за год – почти 97 млрд грн в эквиваленте. В 2024 году эта сумма составляла почти 16 млрд грн в эквиваленте.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на спецсчет НБУ поступило почти 146,8 млрд грн. Регулятор отметил, что деньги поступали как от граждан Украины и украинских предприятий, так и из иностранных государств. В частности, из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, юани жэньминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 125 млрд грн в эквиваленте.

В 2025 году Национальный банк перечислил со спецсчета военным более 88 млрд грн (в 2024 году – более 5,9 млрд грн). С начала полномасштабной войны – более 122,6 млрд грн.