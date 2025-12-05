Украинцы задонатили рекордную сумму трем крупнейшим фондам для ВСУ в 2025 году
Фото пресс-службы НБУ

В 2025 году украинцы делали меньше пожертвований на "банки" monobank, зато увеличили донаты для благотворительных фондов. Об этом сообщил Опендатабот.

Там отметили, что в 2024 году количество донатов фондам уменьшилось, а пожертвования на "банки" в mono собирались лучше.

"В 2025 ситуация изменилась. За год сумма пожертвований на банки сократилась на 19%, зато фонды собрали на треть больше, чем за три предыдущих года в целом", – говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2025 года украинцы перечислили на "банки" mono 32,47 млрд грн, в среднем 2,95 млрд грн ежемесячно.

"Ежемесячно 1,8 млн человек забрасывают деньги на волонтерские банки. Немного уменьшилась средняя сумма доната в этом году: 392 грн против 413 грн в прошлом году. Вероятно, тренд на сокращение суммы донатов связан с тем, что вспомогательных банок стало больше на 14%. Так, в этом году открывают около 169 тыс. банок в месяц. В то же время все больше сборов создают одни и те же люди: 136 тыс. владельцев банок в месяц против 116 тысяч в прошлом году", – отметил Опендатабот.

Крупнейшие фонды Украины – United24, "Повернись живим" и Фонд Притулы – собрали 105,87 млрд грн пожертвований в 2025 году, что на 37% больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. 73% из этой суммы (77,7 млрд грн) приходится на United24. Из них 1% было направлено на гуманитарные цели, остальное – на нужды ВСУ.

Фонд "Повернись живим" собрал в этом году 26,2 млрд грн, что в 4,4 раза больше, чем за весь 2022 год. Еще 1,97 млрд грн приходится на Фонд Притулы. За год сумма донатов выросла на четверть.

Сборы United24, "Повернись живим" и Фонда Притулы. Инфографика: Опендатабот

Всего в Украине в реестре налоговой зарегистрировано 11 792 волонтера, их количество выросло на 11% за год. В то же время с начала года из волонтерского перечня исключили 136 человек.

"Мы не можем сказать, что уровень донатов снизился, впрочем, отмечаем определенное перераспределение. По сравнению даже с 2022 годом, когда люди донесли большим фондам, которым доверяли, сегодня почти у каждого в семье есть отец, сын, муж, брат и т.д., кто непосредственно находится в армии. Соответственно, вместо "забросить" донат на фонд, родные ожидаемо сначала закрывают потребность конкретного военного", – заявили в "Повернись живим", добавив, что еще одним вызовом является экономическая ситуация в Украине.

