Bloomberg: США призвали ЕС не использовать активы РФ для "репарационного кредита" Украине

США утверждали, что замороженные активы РФ необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой

США призвали страны Евросоюза не поддерживать использование замороженных активов РФ для "репарационного кредита" Украине. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

По словам дипломатов, США лоббировали вопрос среди нескольких стран Европейского Союза, пытаясь заблокировать эти планы и утверждая, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны.

Агентство отметило, что США также рассматривали российские активы как часть своих предложений по мирным переговорам с РФ и предполагали, что их можно было бы использовать для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США.

В "мирном плане" из 28 пунктов, который первоначально продвигали США для завершения войны РФ против Украины, было предложено, чтобы $100 млрд замороженных активов РФ были инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину и США должны были получить 50% прибыли от этого, а Европа – добавить $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций для восстановления Украины.

10 сентября в Еврокомиссии выдвинули идею "репарационного займа" в размере 140 млрд евро, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов.

Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го по 2028-й.

Бельгия блокировала решение о согласовании "репарационного кредита" для Украины.

2 декабря стало известно, что европейские правительства обвинили Бельгию в чрезмерных требованиях в виде карт-бланша, если РФ подаст в суд в отношении 140 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе.