В МИД Польши назвали размер "репарационного кредита" Украине – 45 млрд евро в год
Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий заявил, что благодаря "репарационному кредиту" Украина сможет получить по 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го по 2028-й, пишет RFM.pl.
"Найдено решение, которое, похоже, с одной стороны удовлетворяет потребности некоторых стран еврозоны, чтобы не допустить нарушения установленных правил. С другой стороны, мы сможем обеспечить финансирование для Украины", – сказал Немчицкий.
Деньги возьмут с замороженных счетов центробанка России в депозитарии Euroclear. Предложение предусматривает, что формально активы останутся нетронутыми – они не конфискуются, используется только наличность, полученная в результате замораживания.
Украина должна будет вернуть кредит после войны и получения репараций от России.
Кредит будет покрыт гарантиями государств-членов, что должно защитить Евросоюз от финансовых рисков в случае размораживания российских активов без выплаты Россией репараций Украине. Еврокомиссия предлагает создать общий гарантийный механизм, который бы распределил любой потенциальный риск среди всех стран ЕС.
Немчицкий добавил, что переговоры с Бельгией, где расположена штаб-квартира Euroclear, еще продолжаются, однако выразил уверенность, что удастся достичь компромисса, который удовлетворит все государства-члены.
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующийся на денежных остатках российских активов, замороженных на Западе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, выдвинули 10 сентября.
- Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много раз выступала против конфискации замороженных российских активов, 6 октября сказала, что "репарационный кредит" Украине должен быть безупречным с точки зрения права.
- Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза безотлагательно поддержать предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине "репарационного кредита".
