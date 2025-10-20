В МИД Польши назвали размер "репарационного кредита" Украине – 45 млрд евро в год

Евросоюз ведет переговоры с Euroclear по использованию замороженных российских активов в интересах Украины

Фото: depositphotos.com

Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий заявил, что благодаря "репарационному кредиту" Украина сможет получить по 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го по 2028-й, пишет RFM.pl.

"Найдено решение, которое, похоже, с одной стороны удовлетворяет потребности некоторых стран еврозоны, чтобы не допустить нарушения установленных правил. С другой стороны, мы сможем обеспечить финансирование для Украины", – сказал Немчицкий.

Деньги возьмут с замороженных счетов центробанка России в депозитарии Euroclear. Предложение предусматривает, что формально активы останутся нетронутыми – они не конфискуются, используется только наличность, полученная в результате замораживания.

Украина должна будет вернуть кредит после войны и получения репараций от России.

Кредит будет покрыт гарантиями государств-членов, что должно защитить Евросоюз от финансовых рисков в случае размораживания российских активов без выплаты Россией репараций Украине. Еврокомиссия предлагает создать общий гарантийный механизм, который бы распределил любой потенциальный риск среди всех стран ЕС.

Немчицкий добавил, что переговоры с Бельгией, где расположена штаб-квартира Euroclear, еще продолжаются, однако выразил уверенность, что удастся достичь компромисса, который удовлетворит все государства-члены.