Лагард требует, чтобы "репарационный кредит" Украине был безупречным с точки зрения права

Кристин Лагард (Фото: Европейский парламент)

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что ЕЦБ будет внимательно следить за тем, чтобы предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных российских государственных активов для поддержки Украины соответствовал нормам международного права. Об этом она сказала в понедельник на слушаниях в Европейском парламенте, пишет Reuters.

Она сказала, что прямая конфискация активов будет незаконной, поэтому политическое руководство ЕС работает над механизмом, позволяющим инвестировать российские средства в бескупонные облигации, которые выпустит Еврокомиссия под гарантии правительств стран-членов. Полученные средства могут быть использованы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита.

"Мы ожидаем, что любая схема, которая будет обсуждена и, возможно, внедрена, будет полностью соответствовать международным правилам и международному праву", – подчеркнула Лагард.

Она предостерегла, что юридически спорное решение может подорвать доверие к евро и отпугнуть инвесторов от активов в европейской валюте, что, в свою очередь, может повлиять на финансовую стабильность.

"С точки зрения финансовой стабильности и силы евро, мы внимательно следим, чтобы любые предложения соответствовали международному праву и не создавали рисков для стабильности", – сказала глава ЕЦБ.

Российские активы были заморожены в начале полномасштабной войны, тогда они были размещены в облигациях. Сейчас большинство этих бумаг уже погашены, а деньги остаются на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии.

Лагард добавила, что любое решение по этим средствам должно приниматься с согласия всех сторон, владеющих российскими активами.