Евросоюз установит Украине условия для получения репарационного кредита

Фон дер Ляйен раскрыла детали нового механизма финансовой помощи Украине: как и раньше, она будет зависеть от проведения Украиной реформ

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA / TOLGA AKMEN)

Новый механизм финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза – так называемый репарационный кредит – будет предусматривать предоставление денег траншами и под выполнение определенных условий, сообщила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нужно более структурное решение для военной поддержки [Украины]. Именно поэтому я предложил идею репарационного кредита, который базируется на замороженных российских суверенных активах. Кредит не будет выдаваться одним платежом, а будет выплачиваться траншами и при определенных условиях", – сказала она на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Она подчеркнула, что будущий механизм не будет предусматривать конфискации российских активов.

Украина будет обязана вернуть этот кредит, когда Россия выплатит ей репарации.

"Преступника нужно привлечь к ответственности", – сказала фон дер Ляйен.