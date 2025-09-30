Евросоюз установит Украине условия для получения репарационного кредита
Новый механизм финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза – так называемый репарационный кредит – будет предусматривать предоставление денег траншами и под выполнение определенных условий, сообщила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Нужно более структурное решение для военной поддержки [Украины]. Именно поэтому я предложил идею репарационного кредита, который базируется на замороженных российских суверенных активах. Кредит не будет выдаваться одним платежом, а будет выплачиваться траншами и при определенных условиях", – сказала она на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Она подчеркнула, что будущий механизм не будет предусматривать конфискации российских активов.
Украина будет обязана вернуть этот кредит, когда Россия выплатит ей репарации.
"Преступника нужно привлечь к ответственности", – сказала фон дер Ляйен.
- Идею "репарационного займа", которая базируется на денежных остатках российских активов, замороженных на Западе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, выдвинули 10 сентября.
- Позже стало известно, что размер помощи будет измеряться десятками миллиардов евро – вероятно, до 140 млрд евро.
- Организация Объединенных Наций еще в 2022 году признала, что Россия должна Украине репарации. Решение ссылается на ряд принятых в этом году резолюций Генассамблеи с осуждением российской агрессии, а также на решение Международного суда от 16 марта, который приказал России остановить военные действия.
