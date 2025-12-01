НБУ выпустил новые монеты 10 грн, посвященные Крыму, Донецкой и Луганской областям

Фото: НБУ

Национальный банк Украины запустил новую серию оборотных памятных монет номиналом 10 гривен под названием "Мы сильные. Мы вместе", где на реверсе вместо гетмана Ивана Мазепы будет стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением одной из областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

С 1 декабря в обращение ввели первые три монеты новой серии, посвященные Крыму, Донецкой и Луганской областям как регионам, первыми оказавшимися в эпицентре российской агрессии.

Национальный банк планирует продолжать выпуск оборотных памятных монет этой серии в течение следующих двух лет и посвятить монеты каждой области Украины. Всего в обращение введут 54 млн монет в таком дизайне.

По данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2025 года в обращении находилось почти 331 млн монет номиналом 10 гривен.

Фото: НБУ

Все новые монеты будут находиться в обращении параллельно с другими 10-гривневыми монетами. Банки и СИТ-компании постепенно будут получать эти монеты для выдачи клиентам.

Новая серия посвящена единству Украины, ее неделимости и административно-территориальному устройству.

"Мы сильные, мы вместе – это главное сообщение, которое Национальный банк запечатлевает в оборотных памятных монетах новой серии. Ими напоминаем, что территориальная целостность страны как непоколебимый принцип, запечатленный в Конституции Украины, должен оставаться неизменным. Каждый регион Украины имеет свою историю, но все мы – соборные и единые", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.