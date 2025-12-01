НБУ выпустил новые монеты 10 грн, посвященные Крыму, Донецкой и Луганской областям
Национальный банк Украины запустил новую серию оборотных памятных монет номиналом 10 гривен под названием "Мы сильные. Мы вместе", где на реверсе вместо гетмана Ивана Мазепы будет стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением одной из областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
С 1 декабря в обращение ввели первые три монеты новой серии, посвященные Крыму, Донецкой и Луганской областям как регионам, первыми оказавшимися в эпицентре российской агрессии.
Национальный банк планирует продолжать выпуск оборотных памятных монет этой серии в течение следующих двух лет и посвятить монеты каждой области Украины. Всего в обращение введут 54 млн монет в таком дизайне.
По данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2025 года в обращении находилось почти 331 млн монет номиналом 10 гривен.
Все новые монеты будут находиться в обращении параллельно с другими 10-гривневыми монетами. Банки и СИТ-компании постепенно будут получать эти монеты для выдачи клиентам.
Новая серия посвящена единству Украины, ее неделимости и административно-территориальному устройству.
"Мы сильные, мы вместе – это главное сообщение, которое Национальный банк запечатлевает в оборотных памятных монетах новой серии. Ими напоминаем, что территориальная целостность страны как непоколебимый принцип, запечатленный в Конституции Украины, должен оставаться неизменным. Каждый регион Украины имеет свою историю, но все мы – соборные и единые", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.
- Монета номиналом 10 гривен с изображением гетмана Мазепы в Украине появилась в обращении в 2020 году. С 2022 года Нацбанк выпустил 13 памятных монет номиналом 10 гривен, посвященных Силам обороны Украины.
Комментарии (0)