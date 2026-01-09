ВАКС признал необоснованными активы бывшего и.о. Харьковского областного ТЦК на 4 млн грн

Суд постановил конфисковать у бывшего и.о. Харьковского областного ТЦК один автомобиль и стоимость еще одного

Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов близкие военного (который на момент приобретения активов занимал должности начальника районного ТЦК и СП и и.о. начальника Харьковского областного ТЦК и СП) приобрели в частную собственность автомобили BMW X6 и Toyota Camry Hybrid общей стоимостью 4 850 170 грн.

"Однако анализом доходов и расходов чиновника и его семьи установлена невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что суд частично удовлетворил иск и признал необоснованными активами автомобили BMW X6 2023 года выпуска и Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и постановил взыскать в доход государства один из них и стоимость другого, что составляет более 4 млн грн.