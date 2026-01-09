ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього в.о. Харківського обласного ТЦК на 4 млн грн

Суд постановив конфіскувати у колишнього в.о. Харківського обласного ТЦК один автомобіль і вартість ще одного

Фото: depositphotos.com

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, упродовж 2023–2024 років близькі військового (який на момент набуття активів обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та в.о. начальника Харківського обласного ТЦК та СП) набули у приватну власність автомобілі BMW X6 та Toyota Camry Hybrid загальною вартістю 4 850 170 грн.

Читайте також ВАКС визнав необґрунтованими активи ексначальника Запорізького обласного ТЦК на 3,8 млн грн

"Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно шляхом законних доходів", – йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що суд частково задовольнив позов і визнав необґрунтованими активами автомобілі BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску й постановив стягнути в дохід держави один із них та вартість іншого, що становить понад 4 млн грн.