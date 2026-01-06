ВАКС визнав необґрунтованими активи ексначальника Запорізького обласного ТЦК на 3,8 млн грн

Суд конфіскував у колишнього глави Запорізького обласного ТЦК будинок із земельною ділянкою і вартість одного з автомобілів – 786 000 грн

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 3,8 млн грн, якими користується родина колишнього керівника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК). Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Йдеться про будинок із земельною ділянкою вартістю понад 1,8 млн гривень та 253 000 гривень відповідно; два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця та $20 000, набуті ним разом із дружиною.

ВАКС постановив стягнути в дохід держави будинок із земельною ділянкою, а також вартість одного з автомобілів – 786 000 грн.

"Аналіз доходів і видатків посадовця та його сім’ї засвідчив, що придбати це майно за рахунок законних доходів було неможливо. Також встановлено, що активи купували за готівку, тоді як родина переважно витрачала підтверджені доходи у безготівковій формі", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уточнила, що рішення суду поки що не набрало чинності і може бути оскаржене упродовж 30 днів з дня складення його повного тексту.

У Нацагентстві з питань запобігання корупції додали, що йдеться про колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК.

