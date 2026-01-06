ВАКС признал необоснованными активы экс-начальника Запорожского областного ТЦК на 3,8 млн грн

Суд конфисковал у бывшего главы Запорожского областного ТЦК дом с земельным участком и стоимость одного из автомобилей – 786 000 грн

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на более 3,8 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя одного из областных Территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Речь идет о доме с земельным участком стоимостью более 1,8 млн гривен и 253 000 гривен соответственно; два автомобиля, зарегистрированные на жену чиновника и $20 000, приобретенные им вместе с женой.

ВАКС постановил взыскать в доход государства дом с земельным участком, а также стоимость одного из автомобилей – 786 000 грн.

"Анализ доходов и расходов чиновника и его семьи показал, что приобрести это имущество за счет законных доходов было невозможно. Также установлено, что активы покупали за наличные, тогда как семья преимущественно тратила подтвержденные доходы в безналичной форме", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры уточнила, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции добавили, что речь идет о бывшем начальнике Запорожского областного ТЦК.

